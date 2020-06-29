فيديو| أحمد الفيشاوي لوالده: "إلى اللقاء يا طيب يا عظيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شارك الفنان أحمد الفيشاوي، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بفيديو يضم لقطات مجمعة لوالده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، من مسرحية "الملك لير" على مسرح كايرو شو.

وكتب الفيشاوي تعليقًا على الفيديو "إلى اللقاء يا طيب يا عظيم.. كان دايما يقوللي من وأنا صغير.. صل على اللي هيشفع فيك؛ عليه الصلاة والسلام".

جدير بالذكر أن الملك لير، كان العمل الأخير الذي قدمه فاروق الفيشاوي. المسرحية من بطولة يحيى الفخراني، رانيا فريد شوقي، نضال الشافعي، ريهام عبدالغفور، أحمد عزمي، ناصر سيف، هبة مجدي، أحمد فؤاد سليم، محمد فهيم، إخراج تامر كرم.