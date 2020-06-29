خاص| سميحة أيوب: فيلم "ليلة العيد" يناقش قضايا المرأة وسعيدة بوجودي ضمن أبطاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

عبرت الفنانة سميحة أيوب عن سعادتها بالانضمام لأبطال فيلم "ليلة العيد" إخراج سامح عبدالعزيز.

وقالت في تصريح خاص لمصراوي: " وافقت علي المشاركة في الفيلم بعد قرأته فورًا، لأنه يناقش قضايا الظلم التي تتعرض لها المرأة، بينها الميراث والاضطهاد والعنف والختان وغيرها من القضايا التي تسبب الأذى للسيدات سواء النفسي أو الجسدي".

الجدير بالذكر، أن المخرج سامح عبدالعزيز يواصل اختيار باقي أبطال العمل خلال هذه الأيام، حيث يشارك في بطولته 6 فنانات، وهو من تأيف أحمد عبدالله.

وفي سياق آخر، يذكر أن اَخر أعمال سمحية أيوب، هو مشاركتها في بطولة مسلسل " سكر زيادة" إلى جانب نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والذي عرض في رمضان الماضي.