محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:
عبرت الفنانة سميحة أيوب عن سعادتها بالانضمام لأبطال فيلم "ليلة العيد" إخراج سامح عبدالعزيز.
وقالت في تصريح خاص لمصراوي: " وافقت علي المشاركة في الفيلم بعد قرأته فورًا، لأنه يناقش قضايا الظلم التي تتعرض لها المرأة، بينها الميراث والاضطهاد والعنف والختان وغيرها من القضايا التي تسبب الأذى للسيدات سواء النفسي أو الجسدي".
الجدير بالذكر، أن المخرج سامح عبدالعزيز يواصل اختيار باقي أبطال العمل خلال هذه الأيام، حيث يشارك في بطولته 6 فنانات، وهو من تأيف أحمد عبدالله.
وفي سياق آخر، يذكر أن اَخر أعمال سمحية أيوب، هو مشاركتها في بطولة مسلسل " سكر زيادة" إلى جانب نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والذي عرض في رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص| سميحة أيوب: فيلم "ليلة العيد" يناقش قضايا المرأة وسعيدة بوجودي ضمن أبطاله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.