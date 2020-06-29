في الصيف..عودة حميد ومحيي وأصالة بالخليجي وإليسا تطرح آخر ألبوماتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بداية إجراءات التعايش مع فبروس كورونا، شجعت مجموعة من المطربين على طرح ألبوماتهم خلال موسم الصيف الحالي، وفي مقدمتهم مدحت صالح ومحمد محيي وإليسا وحميد الشاعري.

وانتهى مدحت صالح من تسجيل أغاني ألبومه، الذي يقوم بإنتاجه وتتولى الإشراف على تنفيذه زوجته الشاعرة نورا الباز، ويتعاون فيه مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين الشباب، من بينهم محمد مصطفى مالك، محمود أنور، عمرو المصري، عمرو الشاذلي، محمد شفيق، نديم جمال، بلال سرور، وخالد جاد، ومصطفى عوض.

حميد الشاعري العائد بعد غياب 12 عاما، انتهى من وضع كل اللمسات على ألبومه ،استعدادا لطرحه، ويغني فيه للمرة الأولى، من كلمات الشعراء صابر كمال، مؤمن سالم، ومحمد البوغة، ومحمود صلاح، وأحمد حسن راؤول ،كما تعاون مع الملحنين والموزعين عزيز الشافعي، ومصطفى شوقي، وأحمد زعيم ، وعمرو الشاذلي، محمد رحيم، بلال سرور، مديح محسن، تميم، أمين نبيل، ونجله نديم الشاعري.

ويقدم حميد بألبومه الذي يتولى إنتاجه ياسر القصراوي، أكثر من دويتو، منها أغنيتين مع المواهب يوسف وجوزي.

تامر عاشور يعد ثالث مطربا أعد ألبومه للطرح، إذ بدأ في تسجيل أغانيه منذ حوالي العام، وعقب طرح ألبومه "أيام" مباشرة.

وتعاون تامر مع الشعراء والملحنين، جمال الخولى، وأحمد المالكى، وأحمد إبراهيم، وهشام صادق، ومايكل صفوت، ومحمدى، وتامر علي، ومحمد النادى، وسامح جلال، وسامر أبو طالب، وتولى توزيع الأغاني فهد ،وعمرو إسماعيل، وأحمد أمين.

واختار كل من محمد محيي وإليسا، موسم عيد الأضحى لطرح ألبوماتهم، إذ يطرح الأول ألبومه "بتاع زمان"، الذي يضم 18 أغنية، وهو من إنتاج هيثم درديري وتوزيع شركة مزيكا.

Advertisements

ويقدم محيي بألبومه، أغاني "قضية"، من كلمات الشاعر الراحل رضا أمين، ألحان مصطفى عوض، وتوزيع فهد، "سهرانين" من كلمات نور الدين حمدي، وألحان محمد محيي، "أحلى الناس" من كلمات عنتر هلال، وألحان إيهاب عبدالواحد، "هربت"، من كلمات هاني رجب، وألحان مديح محسن، "فوضت أمري" من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد محيى، و"حاجة غريبة" من كلمات رومينا عجيز، ألحان محمد محيي، "بعد ما" من كلمات أحمد مرزوق وألحان محمد رحيم.

ويغني أيضا من كلمات الشاعر سلطان صلاح الدين 3 أغانٍ، هي "يوم جديد" من ألحان مدين، و"بتاع زمان" من ألحان مدين، وتوزيع عادل واصف، "ماتسألوهاش"، من ألحان محمد محيي، بينما تولى توزيع أغاني الألبوم 3 موزعين، هم فهد، رفيق عكف، ومحمد العشي.

إليسا من جهتها اتفقت مع مسئولى شركة روتانا، على طرح ألبومها الذي يحمل عنوان أغنيتها اللبنانية "يا أبو جرافي"، خلال عيد الأضحى ،عقب الجدل الذي أثارته عند انتهائها من أغانيه بإشارتها لكونه الأخير في مشوارها الفني.

وتقدم إليسا بألبومها 17 أغنية، منها "ياوجعي أنا" من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، وألحان محمد رحيم، و"هاعتبرك مت" و"حبة اهتمام" و"عظيمة"من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد وألحان محمد مدين، و" وأنت قصادي" للشاعر نادر عبد الله وألحان محمد يحيى.

وتعاونت إليسا أيضا من كلمات وألحان أمير طعيمة، وأسامة مصطفى، ووليد سعد، وكما عادت للتعاون مع الموزع عادل حقي.

أيضا المطرب مصطفى قمر، من المقرر أن يطرح نهاية شهر يوليو ألبوم "لمن يهمه الأمر 2" والذي يغني خلاله لأول مرة مع شقيقه ياسر، وقد انتهى قمر من تسجيل أغنيات الألبوم بالكامل والذي يتولى توزيعه بنفسه، ومن أغنيات الألبوم : "عجوز فى المدينة، "دقي عودك" و "هغنيلك" ، "مسافر" ، "حنونة" مع ناصر ، "حبك على جبيني" ، "راجعين".

انتهت أيضا النجمة أصالة من تسجيل أغنيات ألبومها الخليجي، المقرر طرحه خلال أسابيع، والذي أشرف على موسيقاه السعودي سهم، الذي وجهت له أصالة التحية على المجهود الذي بذله في تقديم موسيقة مختلفة ورائعة.

أما تامر حسني فقد انتهي من تسجيل معظم أغنيات ألبومه الجديد، ولكن لا توجد معلومات مؤكدة بإمكانية طرحه خلال موسم الصيف الجاري.