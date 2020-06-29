صور .. إلهام شاهين تحتفل بثورة 30 يونيو المجيدة

احتفلت النجمة إلهام شاهين بثورة 30 يونيو المجيدة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشرت إلهام شاهين صورة من احتفالتها بنصر ثورة 30 يونيو المجيدة، كما أعربت عن سعادتها قائلة: كل سنه و مصر طيبه و تحيه لشعب مصر العظيم تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر 30 Advertisements يونيو يوم عظيم فى تاريخ مصر. يونيو يوم عظيم فى تاريخ مصر. ومن ناحية آخرى تنتظر النجمة إلهام شاهين عرض فيلم حظر تجول، والفيلم من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وبطولة كل من إلهام شاهين، أمنية خليل، محمود الليثي، عارفة عبد الرسول، كامل الباشا، أحمد مجدي، أحمد حاتم.

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