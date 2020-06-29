نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطعاً من آخر أعمال والده الراحل الفنان فاروق "مسرحية الملك لير" ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". علق الفيشاوي على الفيديو قائلاً: "إلي اللقاء يا طيب يا عظيم .. كان دايما يقوللي من وأنا صغير ..صل علي اللي هيشفع فيك؛ عليه الصلاة و السلام". فيك؛ عليه الصلاة و السلام". يذكر أن الفيشاوي يستكمل تصوير أحدث أعماله وهو فيلم "الحارث" والذي يشاركه بطولته الفنان ياسمين رئيس ولم يفصح بعض عن باقي فريق عمل الفيلم. Advertisements View this post on Instagram الي اللقاء يا طيب يا عظيم ..كان دايما يقوللي من وانا صغير ..صل علي اللي هيشفع فيك؛ عليه الصلاة و السلام ❤️ #alfishawy #faroukelfishawy #fatherandson A post shared by Ahmad AlFishawy (@fishawyofficial) on Jun 29, 2020 at 6:07am PDT



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كانت هذه تفاصيل خبر بمشهد من آخر أعماله.. أحمد الفيشاوي يتذكر نصيحة والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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