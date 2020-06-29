نشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطعاً من آخر أعمال والده الراحل الفنان فاروق "مسرحية الملك لير" ، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
علق الفيشاوي على الفيديو قائلاً: "إلي اللقاء يا طيب يا عظيم .. كان دايما يقوللي من وأنا صغير ..صل علي اللي هيشفعفيك؛ عليه الصلاة و السلام".
يذكر أن الفيشاوي يستكمل تصوير أحدث أعماله وهو فيلم "الحارث" والذي يشاركه بطولته الفنان ياسمين رئيس ولم يفصح بعض عن باقي فريق عمل الفيلم.
كانت هذه تفاصيل خبر بمشهد من آخر أعماله.. أحمد الفيشاوي يتذكر نصيحة والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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