مجدي صبحي عن فيلم خطه بعيدة المدى: ذكريات لاتنسى

استعاد الفنان الكبير مجدي صبحي ذكريات فيلم "خطة بعيدة المدى"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "صبحي" عبر صفحته قائلا : "منذ قليل علي القناة الأولي فيلم خطه بعيدة المدي قصة نجيب محفوظ.. انتاج قطاع الإنتاج ممدوح الليثي". القناة الأولي فيلم خطه بعيدة المدي قصة نجيب محفوظ.. انتاج قطاع الإنتاج ممدوح الليثي". شاهد Advertisements وأضاف: "بطولة العملاق فريد شوقي شويكار، أحمد راتب، أمينة رزق، مجدي صبحي، إخراج الراحل هشام أبو النصر.. في بداية مشواري الفني، منتصف الثمانينات.. ذكري لاتنسي مدي حياتي". راتب، أمينة رزق، مجدي صبحي، إخراج الراحل هشام أبو النصر.. في بداية مشواري الفني، منتصف الثمانينات.. ذكري لاتنسي مدي حياتي". وتفاعل جمهور الفنان الكبير مجدي صبحي ومحبوه مع المنشور متمنين له دوام النجاح والتوفيق في حياته الفنية والشخصية.

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