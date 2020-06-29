بعد إعلان إصابتها باضطراب ثنائي القطب.. تولين البكري تتصدر محركات البحث

تصدرت الفنانة السورية تولين البكري محركات البحث في المملكة العربية السعودية، وذلك عقب إعلان إصابتها باضطراب ثنائي القطب وهو أحد الأمراض النفسية الشهيرة. أعلنت البكري عن مرضها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وأوضحت أنها فخورة بذلك على الرغم من معاناتها من تقلبات مزاجية لا تحتمل. أنها فخورة بذلك على الرغم من معاناتها من تقلبات مزاجية لا تحتمل. Advertisements وأوضحت تولين سبب فخرها بمرض اضطراب ثنائي القطب فقالت أنها فئة قليلة في المجتمع تشعر أكثر من الباقي فيطيروا فرحًا عند رؤيتهم لقوس قزح ويحزنوا بشدة عند موت شخصياتهم المفضلة فهم طبيعيون على نطاق أوسع. المجتمع تشعر أكثر من الباقي فيطيروا فرحًا عند رؤيتهم لقوس قزح ويحزنوا بشدة عند موت شخصياتهم المفضلة فهم طبيعيون على نطاق أوسع. يذكر أن تولين البكري شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل مقابلة مع السيد آدم مع النجم غسان مسعود ومحمد الأحمد وكارمن لبس.

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