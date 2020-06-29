صورة.. روجينا: حارب لأجل أحلامك

وجهت الفنانة روجينا رسالة إيجابية لجمهورها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نصحت روجينا جمهورها قائلة:" حارب لأجل احلامك فان الحلم غذاء الروح ويجب الاستمرارفى الاحلام والا ماتت الروح فينا"
يذكر ان روجينا قد شاركت في الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "البرنس"، وحققت نجاح جماهيريضخم من خلال شخصية "فدوى" التي قامت بها في أحداث المسلسل، وحصلت على إشادات كبيرة من متابعيها ومجموعة كبيرة من النقاد.
شاركها البطولة "محمد رمضان، أحمد زاهر، نور اللبنانية، إدوارد، نجلاء بدر"، من تأليف وإخراج: محمد سامي.
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