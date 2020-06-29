سمر مرسي ضيف شرف فيلم موسى

تظهر الفنانة سمر مرسي ضيف شرف في فيلم " موسى " للمخرج بيتر ميمى، حيث انتهت من تصوير دورها بعدما استأنف طاقم العمل التصوير بعد توقف دام عدة أشهر بسبب الانشغال بالأعمال الدرامية في رمضان.
العلمي، وتدور أحداثه حول طالب في كلية الهندسة يقوم باختراع روبوت ليكون أول روبوت في الشرق الأوسط، وكان هدفه الانتقام من موت والده وتحقيق العدالة من وجهة نظره، حتى يصبح مطاردًا من السلطة ، الفيلم تأليف وإخراج بيتر ميمى ، بطولة إياد نصار ، كريم محمود عبد العزيز ، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد العوضى ، إنتاج شركة سينرجى فيلم ونيوسينشرى.
فيلم موسى ينتمي لنوعية أفلام الخيال
ويذكر أن أخر أعمال سمر مرسي كانت مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، وشريف منير، وحقق دورها نجاح كبير.
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