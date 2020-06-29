ايه فوزي تكشف تفاصيل برنامجها الجديد"هي"

أكدت الإعلامية و الفاشون بلوجر أية فوزي، أنها تقوم بتسجيل أول حلقاتها من برنامجها الجديد "هي"، المقرر إذاعته علي احدي القنوات الفضائية قريبا، وكانت نجحت في التواصل مع الجمهور علي شبكات التواصل الاجتماعي وحظيت بملايين المشاهدات الأمر الذي دفعها تقديم برنامج اذاعي بشكل مختلف . التواصل الاجتماعي وحظيت بملايين المشاهدات الأمر الذي دفعها تقديم برنامج اذاعي بشكل مختلف . البرنامج يقدم أفكار جديدة بمختلف ومضمون جديد في الشكل ويحتوي علي فقرات متنوعة في فن الاستايل والأناقة وسيتم تخصيص فقرات واجزاء بشكل يومي عن والتواصل مع الجمهور عن اختيار كل ما يناسب موضوع الحلقة في البرنامج فهو برنامج فني ويتحدث عن المرأة و دورها في المجتمع العربي وأناقتها في الملابس . علي فقرات متنوعة في فن الاستايل والأناقة وسيتم تخصيص فقرات واجزاء بشكل يومي عن والتواصل مع الجمهور عن اختيار كل ما يناسب موضوع الحلقة في البرنامج فهو برنامج فني ويتحدث عن المرأة و دورها في المجتمع العربي وأناقتها في الملابس .

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