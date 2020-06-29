إيهاب فهمي: القماشة الجوهرية لـ"قبل الأربعين"سر موافقتي

انضم الفنان إيهاب فهمي إلى أسرة فيلم "قبل الأربعين" وهو آخر المنضمين لهذا العمل، الذي يجري له حالياً الاستعداد المكثف للبدء في مرحلة التصوير في منتصف الشهر المقبل.

أكد إيهاب بأنه عندما عرض عليه اسكربيت هذا العمل والتعرف على النجوم المشاركين فجذبته الحنكة الفنية والقراءة باستفاضة في السيناريو للتعرف على هذا السر مما

جعله يتخذ القرار بالموافقة من دون تفكير وتردد.

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أشار إيهاب إلى أنه يراهن على تقديم قماشة مختلفة للجمهور لم يقدمها من قبل وذلك لجاذبية وقوة حدوتة هذه الملحمة الفنية.

تدور أحداث فيلم "قبل الأربعين"، الإثارة والتشويق والرعب النفسي، على مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار

العاطفي وغيرها.

جدير بالذكر بأن فيلم "قبل الأربعين" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم، هم: الفنانة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمي، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، سامى مغاوري، معتز هشام، لبنى ونس، جميل برسوم وآخرين، من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبرة، ومدير تنفيذي محمد كامل، ومنتج فني هاني حليم، ومستشار إعلامي حسام صلاح، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، إخراج معتز حسام.