هنأ الفنان أحمد السعدني السيناريست تامر حبيب بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". نشر السعدني صورة جمعته بتامر عبر خاصية "ستوري" وكتب عليها"عيد ميلاد سعيد ياحبيب الملايين". يذكر ان السعدني قد شارك مؤخراً في مسلسل شبر مية"، وشاركه البطولة"نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، إيناس كامل"، من تأليف:شريف بدر الدين، نهال سماحة، إخراج:طارق رفعت. في مسلسل شبر مية"، وشاركه البطولة"نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد علي رزق، إيناس كامل"، من تأليف:شريف بدر الدين، نهال سماحة، إخراج:طارق رفعت.





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كانت هذه تفاصيل خبر في عيد ميلاده..أحمد السعدني يوجه رسالة لـ تامر حبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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