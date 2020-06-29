سعد لمجرد يحقق أكثر من 50 مليون مشاهدة بأغنية "آسف حبيبي"

أعلن الفنان سعد لمجرد عن وصول أغنيته "آسف حبيبي" لأكثر من 50 مليون مشاهدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". والفيديوهات "انستجرام". شارك سعد جمهوره مشاهدات الأغنية عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام"، ووجه رسالة شكر لجمهوره على إيصالهم الأغنية لهذا العدد من المشاهدات. على إيصالهم الأغنية لهذا العدد من المشاهدات. قدم سعد "آسف حبيبي" مع فريق فناير"وحصلت على المراكز الأولى في قائمة مشاهدات "يوتيوب" فور طرحها، من كلمات:أشرف عرب، تيزاف موشيني، ألحان:تيزاف موشين.

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