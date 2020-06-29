شاهدوا الفنانة فرح هادي تستلم سيارة أحلامها وتجرّبها

نشرت الفنانة الكويتية فرح الهادي صورًا وفيديو أثناء تسلّمها سيارة جديدة من النوع الرياضي، وردية اللون ومن طراز Lamborghini Aventad، من خلال حسابها على سناب شات. وبدت فرح سعيدة جدًا أثناء استلام السيارة وقالت بأن شراءها لتلك السيارة كان من ضمن أحلام حياتها، وقررت بالفعل الحصول عليها بعد نجاح مبيعات أحمر الشفاه الذي أطلقته مؤخراً باسمها. Advertisements وظهرت النجمة فرح الهادي وهي برفقة زوجها عقيل الرئيسي أثناء استلامها السيارة، حيث قامت بتجربتها معبرة عن سعادتها الشديدة بسيارتها ومؤكدة أنها لا تصدق أنها قد اقتنتها بالفعل.

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