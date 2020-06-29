خطيبة حسن شاكوش في أول تعليق لها بعد انفصالها عنه

في أول تعليق لها بعد إعلان خبر انفصالها عن الفنان حسن شاكوش كتبت خطيبة شاكوش السابقة منشورًا عى حسابها الخاص في موقع فيس بوك جاء فيه: "لا وقت للأحزان دعونا ننسى أخطاء الماضي ونعمل أخطاء جديدة".



يذكر أن، مطرب المهرجانات حسن شاكوش، قد احتفل بخطبته على فتاة من خارج الوسط الفني، أعقبت الخطبة زفة للعروسين في شوارع بولاق الدكرور، وظهر حسن شاكوش وعروسه في سيارتهما البيضاء يحييان المارة وخلفهما مجموعة من السيارات والموتوسيكلات.



وبعدها بأيام أعلن والد خطيبة حسن شاكوش فسخ خطوبة ابنته عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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وقال والد الفتاة: "قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله الأمور وضحت فى أولها وسامحينى يا حبيبتى إنى مش اديتك فرصة انك تاخدى وقتك وتفكرى وقررت فسخ خطوبتك.. واللى جاى إن شاء الله أحسن وربنا يختارلك الصالح”.

وقدم مؤخرا حسن شاكوش، عددا من الأغاني التى نالت إعجاب الجمهور من أبرزها "بنت الجيران" و"عود البطل".