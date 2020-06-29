ما صحة اعتزال الفنانة عبلة كامل؟

تسبب أحد المنتجين في انتشار أنباء حول اعتزال الفنانة المصرية عبلة كامل التمثيل "في صمت" بعدما حاول التواصل معها للاتفاق على مشاركتها ببطولة عمل جديد، واكتشف إنها قامت بتغيير كل أرقام هواتفها المحمولة، ولم تمنح الأرقام الجديدة لأي شخص على صلة بالوسط الفني، ولكن زوجها السابق الفنان أحمد كمال نفى صحة الخبر.

كمال أكد أن زوجته السابقة وأم ابنتيه عبلة كامل تفضل دوما الابتعاد عن الأضواء ولا تظهر في الوسط الفني إلا إذا كانت تقوم بتصوير عمل جديد، وهذه طبيعتها الخاصة ويعرفها كل من تعامل معها عن قرب، والمرجح إنها قامت بتغيير ارقام هواتفها للاستمتاع بعزلتها ولكن دون وجود قرار باعتزال التمثيل.

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واعترف كمال بفشله في التواصل مع زوجته السابقة عبلة كامل، ولكن بحكم معرفته بها، نفى أن تفكر في اعتزال الفن، لأنها بالأساس لا تقدم إلا الأعمال التي ترضيها وبشروطها المعروفة، ولا مبرر لديها لاتخاذ مثل هذا القرار الآن، وسبق أن نفت شائعة مماثلة أثناء تصوير الجزء الخامس من مسلسل "سلسال الدم" وقالت إنها لو فكرت في الاعتزال ستعلن الخبر للجميع.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة عبلة كامل كان بطولة مسلسل "سلسال الدم" الذي قدمت منه 5 أجزاء متتالية وعُرض على قناة "mbc مصر" وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وشاركها البطولة رياض الخولى ورامى وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيرى وأميرة هانى، وكريم كوجك وماجد الشريف، ومن تأليف مجدي صابر، وإخراج مصطفى الشال وإنتاج لؤي عبدالله.