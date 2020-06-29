فيديو| رحمة تطرح كليب «انتباه يا مصري» احتفالا بثورة 30 يونيو

الإثنين 29 يونيو 2020

قررت المطربة رحمة طرح كليب أحدث أغانيها الوطنية بعنوان «انتباه يا مصري» على قناتها على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، رغم إعلان إصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19) الأسبوع الماضي.



«انتباه يا مصري».. كلمات وألحان رحمة، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر شريف عبد الجابر، الكليب مونتاج واخراج ياسر عبد الرازق.

وتقول كلماتها: إنتباه يا مصري لجيشك اللي حاميك.. اللي هوه أصله منك وليك.. أبنك عمك وأبوك.. دمه دمك.. همه همك.. واللي كل جندي منه مش غريب عليك.. قوله إحنا في ظهرك تلاقينا.. دايما بحياتك بتفدينا.. قوله إحنا مانستغناش عنك.. وبنحلف دائما بحياتك.. تسلم وتعيش لينا قياداتك.. و يسدد ربنا خطواتك.. انتباه يا مصري.. يا مصري خلي بالك.. انتباه يا مصري.. دي مصر اللي باقيالك.

وقد قامت المطربة رحمة بتصوير بكليب «انتباه يا مصري» في شهر مارس الماضي قبل انتشار جائحة فيروس كورونا وقبل اصابتها بالمرض استعدادا لاحتفالات ثورة 30 يونيو، وهي حاليا تباشر طرحه وردود الافعال حوله من سريرها.

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وعن فكرة الاغنية قالت رحمة- في تصريحات صحفية- إنها قررت كتابة هذه الكلمات ردا على الاشاعات والكلام السخيف الذي يردد حول الجيش المصري العظيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل حالة من عدم الاستقرار التي تعيشها المنطقة سواء في دولة ليبيا الشقيقة الجارة الغربية لمصر او في اثيوبيا وازمة سد النهضة في اعالي النيل بالجنوب، ولذلك قررت رحمة ان تقوم بتوعية الشعب وتقول له انتبه الى ما يحاك الى جيش بلدك الجيش التاسع على مستوى العالم وفقا لأخر احصائيات 2020.

وأعربت رحمة عن عظيم امتنانها لكل من بادر بالاتصال بها للاطمئنان عليها سواء من الوسط الفني او الاعلامي في مصر والوطن العربي وعلى رأسهم النجمة يسرا والإعلامي وائل الابراشي، فكل هذه المكالمات ساندتها نفسيا ورفعة من روحها المعنوية وهي داخل الحجر الصحي بمنزلها.

ووجهت رحمة الشكر لطاقم الاطباء الذين قاموا بعلاجها في المرحلة الاولى من العدوى، وكذلك الطبيب شريف صبحي مدير مستشفى حميات امبابة والذي يباشر الحالة الان بالمرحلة الثانية لها والذي تعافى على يديه الكثير من المصابين بالمرض في مصر والذين تخطوا حاجز 65 الف مصاب.

وفي ختام حديثها وجهت المطربة رحمة نصيحة لكل متابعيها بالتزام الاجراءات الاحترازية خارج المنزل عند الذهاب للعمل و داخل المنزل عند استقبال ضيوف أيا كانت درجة القرابة والمعرفة حتى نستطيع تخطي هذه الازمة والوصول الى بر الامان عقب اكتشاف مصل او لقاح لهذا المرض اللعين ان شاء الله.

الجدير بالذكر ان المطربة رحمة قد اجرت المسحة الثانية لها منذ يومين وقامت بعمل الاشعة المقطعية والتي اظهرت تأثر الرئتين واستمرار الحالة ايجابية للفيروس هي وشقيقتها ووالدتها للأسف الشديد، سألين الله عز وجل الشفاء العاجل لهم وعودتها بقوة للساحة الغنائية من جديد.