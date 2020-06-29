محمد سامي يرد على شائعة وجود محمد رمضان مع السقا في «نسل الأغراب»

الإثنين 29 يونيو 2020

يواصل المخرج محمد سامي، التحضيرات المبدئية لمسلسله الجديد «نسل الأغراب»، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني 2021.

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وانتشرت أخبار كثيرة على السوشيال ميديا، الأيام الماضية وذلك قبل الإعلان عن تفاصيل المسلسل، وهي أخبار تفيد بأن النجم محمد رمضان، بطلاً للمسلسل أمام السقا.

ووجه أحد الصحفيين سؤالاً للمخرج محمد سامي، خلال وجوده في إحدى المؤتمرات لوزارة التضامن الإجتماعي، للكشف عن حقيقة وجود محمد رمضان، في خطة العمل مع السقا، من بداية الأمر، ولكن رفض سامي الحديث أول التعليق على هذا الأمر.

ومن المقرر أن يبدأ محمد سامي، تصوير أحداث مسلسله خلال الفترة المقبلة، ويعد هذا التعاون هو الثاني بين المخرج محمد سامي والنجم أحمد السقا، وذلك بعد مسلسلهم «ولد الغلابة»، الذي عرض في رمضان 2019.