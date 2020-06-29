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شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثى يقدم «خط الخير» تحت اشراف قطاع الأخبار علي راديو مصر والان مع التفاصيل
الإثنين 29 يونيو 2020
اتفق الاعلامى الكبير د. عمرو الليثى لتقديم برنامج جديد عبر إذاعة راديو مصر بعنوان «خط الخير»، والذى يمثل انطلاقة البرامج الجديدة فى الخريطة البرامجية لراديو مصر.
والتقى «الليثي» مع الإعلامية أميرة سالم رئيس قطاع الأخبار بالهيئة الوطنية للإعلام، والإعلامية أميمة شكرى، رئيس الإدارة المركزية للأخبار المسموعة والمشرف العام على إذاعة راديو مصر، لوضع الخطوط العريضة للبرنامج، والذى يمثل حلقة الوصل بين الإعلام والمستمع في إطار خدمي وتنموي، ودوره فى دعم البحث العلمى والموهوبين والمتميزين فى شتى المجالات.
كما يساهم البرنامج في تجهيز المشروعات الصغيرة، ومساعدة الأسر غير القادرة، ودعم العمالة اليومية المؤقتة، وتجهيز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتجهيز العرائس، وإجراء العمليات الطبية
يذكر أن برنامج «خط الخير» سيبدأ إذاعة أولى حلقاته فى الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، الأحد من كل أسبوع فى الثالثة عصراً والإعادة الاثنين 12 ظهراً.
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