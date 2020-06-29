أمينة خليل: لم نحرض الفتيات عن ترك منازلهم

الإثنين 29 يونيو 2020

قالت الفنانة أمينة خليل تعليقاً على دورها في مسلسل «ليه لا ؟» أن المسلسل وردود الافعال أصابها «بالخضة» وتابعت قائلا «لحد دلوقتي» ردود الافعال والجدل في الشارع حول فكرة المسلسل عاملالي خضة كبيرة، وانا فخوة أن العمل ناقش مثل هذه المسألة المهمة وأحدث جدلاً بين الفتيات وأمهاتهن».



وأكملت في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» عبر برنامج «القاهرة الآن» المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي قائلة «لم اقلق عند اختيار الدور لأن الفكرة تضم قضايا واقعية موجودة بالفعل على أرض الواقع «كاشفة أن ردود افعال الفتيات التي تصل لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ترى دائماً أن الجمل والعبارات الموجودة في المسلسل تعكس مواقف حقيقية عشن فيها بالفعل».

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وأشارت إلى أن اختيارها لمسلسل قريب من مشاكل الناس اسعدها جداً وتجلى ذلك وضوحا في ردود افعال الجماهير أن القضايا التي يناقشها العمل حالة وتمس حياتهم بشكل رئيسي».

وأوضحت أن الجدل الذي فتحه العمل بين الفتيات والأمهات مهم ويمس قضايا ومواقف حياتية حقيقية تعرض لها كل فتاة داخل أروقة منزلها.

ونفت «خليل» أن يكون الهدف من العمل هو تحريض الفتيات لمغادرة منازل اسرهن قائلة «بالعكس .. نحن فقط طرحنا مواضيع مهمة والاهم هو السؤال الذي يطرحه العمل ما هو الحد الفاصل بين حرية الفتيات وإرادتهن وإختيارتهن أمام تدخل الاهل في تفاصيل حياتهن؟ وهذا هو السؤال الاهم الذي يحتاج للتفكير، مشيرة إلى أن العمل يحث الفتيات على النزول لسوق العمل وحقها في اختيار الزوج، مضيفة ان العمل لا ينحاز كاملاً لشخصية «عاليا».

وأردفت «لم تتبنى فقط وجهة نظر الفيمنيست في تحريض الفتيات لكن قدمنا وجهة النظر والنظر الأخري».