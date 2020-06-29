إيرادات «بنات ثانوي» تقفز من 62 إلى 1590 جنيه في ثاني أيام عودة السينمات

الإثنين 29 يونيو 2020

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن فتح دور العرض السينمائي والمسارح بداية من السبت 27 يونيو، بنسبة حضور 25% مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



وقفزت إيرادات فيلم "بنات ثانوي" إلى 1590 جنيه فى ثاني أيام فتح السينمات أمام الجمهور من جديد، بعد أن حقق في اليوم الأول مبلغ هزيل وهو 62 جنيه فقط، ولكنه ظل المركز الثالث.

«بنات ثانوي».. تدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة، وهو من بطولة جميلة عوض، ومي الغيطي، وهدى المفتي، ومايان السيد، وهنادي مهنا، ومحمد الشرنوبي، ومحمد مهران، وتامر هاشم ، ومن إنتاج أحمد السبكي من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

Advertisements

وتنشر «بوابة أخبار اليوم» إيرادات الأفلام المصرية أمس الأحد 28 يونيو في ثاني يوم بعد قرار فتح دور العرض السينمائي من جديد أمام الجمهور، حيث شهد الأرقام زيادة طفيفة مقارنة باليوم الأول، كما تغيرت مراكز الأفلام، حيث احتل فيلم «الفلوس» لتامر حسني المركز الأول بمبلغ 12,818 جنيه، بينما تراجع فيلم «لص بغداد» للنجم محمد عادل إمام للمركز الثاني محققا 9,997 جنيه، وفي المركز الثالث جاء فيلم «بنات ثانوي» لمحمد الشرنوبي وهنادي منها بمبلغ 1,592 جنيه، لتحقق الأفلام الثلاثة إجمالي إيرادات بلغت 24,407 جنيه.

وكانت حققت الأفلام في اليوم الأول للفتح أمام الجمهور إجمالي إيرادات بلغت 11,186 جنيه، حيث حقق فيلم «لص بغداد» للنجم محمد عادل إمام 6,866 جنيه في المركز الأول، بينما حقق فيلم «الفلوس» لتامر حسني مبلغ 4,258 جنيه في المركز الثاني، وفي المركز الثالث جاء فيلم «بنات ثانوي» لمحمد الشرنوبي وهنادي منها بمبلغ 62 جنيها فقط لا غير.

وقال مصدر مسؤول بإحدى دور العرض المصرية لـ«بوابة أخبار اليوم» إن السينمات استعدت لقرار الفتح عن طريق عدد من الإجراءات مثل إحضار بوابات التعقيم على البوابات، على أن تكون الكمامة شرط أساسي لدخول دور العرض، كما تم تطبيق التباعد بين الحضور في صالات العرض عن طريق الكراسي، وكذلك وجود تعقيم على كل باب قاعة.

وأضاف أنه سيتم مراقبة عدد حضور كل سينما من قبل الضرائب والمصنفات الفنية حيث أن مراقبينها تتوافد باستمرار على السينمات باستمرار لمراقبة التصنيف العمري للأفلام، وسيكون هناك عقوبة على من يخالف نسبة الحضور الـ25% مثل الغرامة وبعدها الغلق.