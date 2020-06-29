أول تعليق من كريم عبدالعزيز قبل البدء في تصوير "الاختيار 2"

الإثنين 29 يونيو 2020

بدأ النجم كريم عبدالعزيز في التحضيرات لمسلسله الجديد "الاختيار 2"، المقرر أن ينافس به في السباق الرمضاني 2021.



وتفاعل عدد كبير من الجمهور على السيوشيال ميديا، بعد إعلان خبر أن كريم عبدالعزيز سيقوم ببطول الجزء الثاني، وبدأو في تصميم بوسترات دعائية غير رسمية للمسلسل.

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وأعرب كريم عبد العزيز، عن سعادته بتفاعل الجمهور معه من بداية إعلانه عن المسلسل، وكتب أول تعليق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلاً: "تسلموا على كل الحب والدعم دا وإن شاء الله تشوفوا حاجة قوية جداً".

يذكر أن الجزء الأول من المسلسل حقق نجاح جماهيريا بعد عرضه في رمضان 2020، وكان من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، تأليف باهر ‏دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي‎.‎

وتناول الجزء الأول من المسلسل حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية ‏عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل ‏الراحل‎.