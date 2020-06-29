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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تألقها في «اتجاه خاطئ».. تكريم رشا السيد لمشاركتها في «أطفالنا ثروة الوطن» والان مع التفاصيل
الإثنين 29 يونيو 2020
توجه مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بالشكر للفنانة الإماراتية رشا السيد لمشاركتها في برنامج "نادي الأجيال المبدعة" تحت شعار "أطفالنا ثروة الوطن".
وأعربت رشا السيد عن سعادتها بالتكريم الذي تم "أون لاين" بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا الذي يجتاح العالم حاليا، حيث قدمت في البرنامج ورشة تمثيل تحت عنوان "الثقة بالنفس" لمركز الشيخ محمد بن خالد "أون لاين"، وتم تكريمها وتسليمها شهادة على هذا الأمر من قبل المركز.
وشاركت رشا السيد في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل «اتجاه خاطئ»، والذي يعد عمل فنتازيا يجمع بين الإثارة والتراجيديا في قالب واحد يتم طرحه بطريقه جديدة، ولاقى المسلسل نجاح قوى ومردود إيجابي لدى الجمهور لما يحمل من تشويق وغموض للمشاهد، نظرا لقصته التي تجسد طبيبة نفسية مغرمة بزوجها وتحاول معالجة إمرأه ترغب في الزواج منه، وتجسد «رشا» دور سكرتيرة رجل الأعمال التي تحاول تنبيه بطل المسلسل من المرأة التي ترغب في الزواج منه.
المسلسل بطولة تركي اليوسف وإلهام علي ورشا السيد وأحمد شعيب والمذيعة غريس قبيلي، ويقوم باخراجه محمد لطفي، ومن إنتاج مشترك بين ديالا الأحمر جاردينيا وإياد الخزوز اي سي ميديا، ويدير التصوير باتريشيو من إيطاليا، وإشراف عام سلطان النفيسي.
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