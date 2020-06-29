منة شلبي «عفريتة» في «النمس والإنس» مع محمد هنيديا

بدأ محمد هنيدي منذ أيام تصوير فيلم الجديد «النمس والإنس» الذي يشاركه بطولته منة شلبي، في أول تعاون فني بينهما سواء في الدراما أو السينما، وهو من إخراج شريف عرفة الذي كان قد بدأ التحضير للعمل منذ فترة طويلة ولكن تم تأجيل التصوير أكثر من مرة لأسباب مختلفة.

وعلمنا أن منة شلبي تظهر في فيلم «النمس والإنس» بدور «عفريته»، بينما يقدم هنيدي شخصية تُدعى «النمس» وتدور الأحداث في فترة الخمسينيات، ويتم تصوير مشاهد الفيلم حالياً في استديوهات شريف عرفة وذلك وسط إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، وتعقيم أماكن التصوير بشكل دائم لضمان سلامة الأبطال المشاركين في العمل الذي لم يتم الاستقرار حتى الآن على موعد عرضه.



«النمس والإنس» بطولة محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، شيكو، شريف دسوقي، دنيا ماهر، ومن إخراج شريف عرفة.



وكان آخر ظهور لـ منة شلبي في السينما من خلال فيلم «خيال مآته» وشاركها بطولته أحمد حلمي، خالد الصاوي، إنتصار، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، حسن حسني، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي، فيما كانت آخر أعمال محمد هنيدي السينمائية عام 2017 في فيلم «عنتر بن بن بن شداد»، بطولة درة، وباسم سمرة، وإيمان السيد، وبيومي فؤاد.

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