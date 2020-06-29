غادة عادل تستعد لـ3 أفلام جديدة

تعيش الفنانة غادة عادل، حالة نشاط سينمائي كبيرة هذه الفترة، حيث تنتظر خلال الفترة المقبلة المشاركة في ثلاثة أعمال سينمائية مع عدد كبير من النجوم الكبار في عالم الشاشة العملاقة.

أول الأعمال السينمائية التي شاركت فيها غادة عادل هو فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" مع النجم كريم عبدالعزيز، والذي تم تصوير أغلب أحداثه في مدينة أسوان، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بعدما انتهى تصويره بشكل كامل مؤخرًا، والعمل من بطولتها بجانب ماجد الكدواني ودينا الشربيني، وهو من إخراج أحمد الجندي، وهو عمل كوميدي اجتماعي.

أما الفيلم الثاني فهو "هيكل نظمي" والذي يعيدها لمقابلة الفنان رامز جلال بعد سنوات عديدة من الغياب منذ عرض فيلم "عيال حبيبة"، وقد انتهت من تصويره بشكل كبير، ويتناول عددًا من المواقف الكوميدية، ويشارك في بطولاته عدد كبير من النجوم بصحبة رامز جلال، غادة عادل، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، وهو من إخراج كريم محمود، ومن تأليف لؤي السيد.

أما العمل الثالث فهو فيلم "قمر 14" الذي وقعت على بطولته مؤخرًا مع المنتج أحمد السبكي، وهو العمل الذي تقف خلاله أمام الفنان خالد النبوي، وقد بدأت في تحضيراته الأولية، ويشارك فيه كل من أحمد الفيشاوى وأمينة خليل وشيرين رضا وأحمد مالك ومحمد جمعة وبيومي فؤاد وخالد أنور ومحمد علاء وأسماء أبواليزيد إخراج هادي الباجوري، ومن المقرر أن ينطلق التصوير الأسابيع القليلة المقبلة.

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