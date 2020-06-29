محمد محيي يعلن موعد إطلاق أغنيته الجديدة "قلت أخونه"

أعلن المطرب محمد محيي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن موعد صدور أغنيته "قولت أخونه" خلال أيام، وهي تعتبر ثالث أغنية يصدرها النجم محمد محي من ألبوم "بتاع زمان".

ومن جانبه أعرب محيي، أنها من التجارب الجرئية التي تعود عليها جمهوره، وهي من كلمات نور حمدي وألحان كريم حمدي وتوقع لهما محي مستقبل كبير، وتوزيع فهد، وتمنى في النهاية أن تعجب الأغنية جمهوره ويكون عند حسن ظن جمهوره.

ويضم ألبوم "بتاع زمان" 18 أغنية، ويشهد تعاون محمد محيي مع الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال، وإيهاب عبده، ومن الملحنين محمد رحيم، ووليد سعد، ومصطفى عوض، وإيهاب عبد الواحد، ومدين، وحماده النادي، محمود شريف، كريم حمدي ومديح محسن يضم الألبوم عددا من ألحان محمد محيي، أما التوزيع الموسيقي فيتولى مهمته فهد، ومحمد العشي، ورفيق عاكف،عايزين مضيف حسام حسني ومحمد، رحيم والراحل عادل واصف، وطرح منه أغنيتين حتى الآن هما، "سهرانين" من كلمات نور الدين حمدي ومن ألحان محمد محيي وتوزيع محمد العشي، و"فوضت أمري" وهي من كلمات أشرف أمين ومن ألحان محمد محيي وتوزيع الموزع الموسيقي محمد العشي.

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