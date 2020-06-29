محمد رمضان يحتفل بتحقيق "الملك" و"نمبر 1" أعلى نسبة مشاهدة

احتفل الفنان محمد رمضان عبر صفته على موقع "فيسبوك"، بتحقيق أغنية "الملك" 130 مليون مشاهدة، وأغنية "نمبر 1" 150 مليون مشاهدة، وعلق رمضان "ثقة بالله نجاح". محمد رمضان يجهز حاليا لمسلسل "الإمبراطور" والذي يجسد من خلاله شخصية الراحل أحمد زكي كما عرض لرمضان مؤخرا كليب "كورنا فيروس"والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة أيضا حتى الآن على يوتيوب. قد يهمك ايضا: محمد رمضان وأحمد فهمي في عمل فني للمرة الأولى أغنية كورونا فيروس لـ محمد رمضان تقترب من 17 مليون مشاهدة

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