تصوير مسرحية "أبو صمولة" لعرضها على قناة وزارة الثقافة

انتهى أبطال مسرحية "أبو صمولة" للمخرج محمد مرسي من تصوير مشاهدها على خشبة المسرح القومى، تمهيدا لعرضها على قناة وزارة الثقافة على يوتيوب، ضمن مبادرة "اضحك اعرف فكر"، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.
تدور أحداث العرض حول دكتور أمراض نفسية يعمل رئيس قسم الطب النفسى فى أحد المستشفيات الحكومية، وتتوالى الأحداث.
المسرحية مأخوذة عن قصة قصيرة بعنوان "مع سبق الإصرار" لتشيخوف ومن كتابة وإخراج محمد مرسى، وبطولة رضا إدريس وإسلام عبد الشفيع، ديكور وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، تأليف موسيقى محمد شحاتة.
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