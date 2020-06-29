القاهرة – لايف ستايل
أثارت تصريحات الفنان يوسف الشريف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال حواره الخاص مع الإعلامي رامي رضوان وتلقى العديد من الانتقادات والاتهامات من بعض زمائله في الوسط الفني، وخارجه.
وعلق “فلوكس” على تلك التصريحات، ونشر صورة ليوسف الشريف عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، وعلق عليه قائلًا: “الراجل ده محترم وممثل شاطر ومجتهد وأنا بحبه وبحترمه لأنه محترم وبيحب زمايله وبيشتغل على نفسه وفكرة وبيعمل شغل جامد، و لاحترام مش عيب، ربنا يوفقك يا يوسف”.
وصرح يوسف خلال الحوار يوم الجمعة الماضية بأنه يرفض المشاهد الساخنة في أعماله منذ ما يقرب من 10 سنوات وأكثر، وتحديدًا بداية من فيلم “هي فوضى” الذي طرح عام 2007، ولفت والديه نظره على وجود بعض المشاهد الزائدة في التصرفات، فبدأ من وقتها في التفكير جديًا في رفض تلك الأعمال حتى وإن لم يكن مشاركًا في تلك المشاهد، وبناءً على ذلك واجه العديد من الصعوبات.
قد يهمك ايضا:
ناهد السباعي تنفعل بسبب يوسف الشريف
هنا الزاهد تتضامن مع يوسف الشريف
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فلوكس يعلق على تصريحات يوسف الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.