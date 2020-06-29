أحمد فلوكس يعلق على تصريحات يوسف الشريف

أثارت تصريحات الفنان يوسف الشريف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال حواره الخاص مع الإعلامي رامي رضوان وتلقى العديد من الانتقادات والاتهامات من بعض زمائله في الوسط الفني، وخارجه.

وعلق “فلوكس” على تلك التصريحات، ونشر صورة ليوسف الشريف عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، وعلق عليه قائلًا: “الراجل ده محترم وممثل شاطر ومجتهد وأنا بحبه وبحترمه لأنه محترم وبيحب زمايله وبيشتغل على نفسه وفكرة وبيعمل شغل جامد، و لاحترام مش عيب، ربنا يوفقك يا يوسف”.

وصرح يوسف خلال الحوار يوم الجمعة الماضية بأنه يرفض المشاهد الساخنة في أعماله منذ ما يقرب من 10 سنوات وأكثر، وتحديدًا بداية من فيلم “هي فوضى” الذي طرح عام 2007، ولفت والديه نظره على وجود بعض المشاهد الزائدة في التصرفات، فبدأ من وقتها في التفكير جديًا في رفض تلك الأعمال حتى وإن لم يكن مشاركًا في تلك المشاهد، وبناءً على ذلك واجه العديد من الصعوبات.

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