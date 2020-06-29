أحمد السبكي يعلن انضمام بيومي فؤاد رسميًا لفيلم "قمر 14"

أعلن المنتج أحمد السبكي، عن تعاقد الفنان بيومي فؤاد، لفيلمه الجديد “قمر 14″، بطولة النجم خالد النبوي وغادة عادل، وباقي الأبطال لم يُعلن عن أسمائهم حتى هذه اللحظة.

ونشر السبكي عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “انستغرام”، صورة جمعته بالفنان بيومي فؤاد، وعلق عليها ليعلن انضمامه للعمل، قائلًا: “النجم .. بيومي فؤاد فى فيلم قمر 14”.

وفي وقت سابق، كشف مؤلف العمل محمود زهران، عن موعد بدء التصوير، الذي من المُقرر أن يكون في مطلع يوليو المقبل، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف زهران أن العمل سيتم تصويره في أماكن مفتوحة، مثل القاهرة و الاسكندرية، والعين السخنة، والمنيا، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي حول الفنان خالد النبوي، الذي يستطيع الجمع بين خبراته القديمة والحالية للتحرر من تأثير القمر، حيث سُمى الفيلم بهذا الاسم لأن القمر سيكون له دور في التأثير على حياة البشر.

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