«الإسكندرية السينمائي» يبدأ استقبال طلبات المشاركة بدورته الـ36

يبدأ مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، في استقبال طلبات المشاركة في دورته السادسة والثلاثين التي تقام خلال الفترة من 24 اكتوبر حتي 29 أكتوبر2020.

وتتلقى إدارة المهرجان طلبات المشاركة بالأفلام في مسابقة دول البحر المتوسط للفيلم الروائي الطويل والقصير على الموقع الإليكتروني للمهرجان خلال الفترة من أول يوليو حتى منتصف أغسطس 2020.

وأعلن المهرجان عن تنظيم الدورة السابعة من مسابقة ممدوح الليثي السيناريو التي ينظمها بالتعاون مع الدكتور عمرو الليثي وأسرة الكاتب الكبير، والتي تبلغ قيمة جوائزها أربعين ألف جنيه مقسمة على ثلاثة جوائز.

والمسابقة تستقبل سيناريوهات الأفلام الروائية الطويلة عمل أول أو ثاني للمؤلف خلال الفترة من أول يوليو حتى منتصف أغسطس 2020 على مقر الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما "9 ش عرابي" التوفيقية القاهرة.

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وتوقفت مؤخرا بعض المهرجانات المصرية بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، بينما كانت أول المهرجانات هو مهرجان الإسماعيلية للأفلام القصيرة ومهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، والذي يديره الفنان مازن الغرباوي، إضافة إلى عدد من المهرجانات والحفلات الصغيرة في مصر خلال الثلاث أشهر الأخيرة.

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