مستند| "صوت القاهرة" تنذر محسن جابر بدفع مستحقات استغلال أغاني أم كلثوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف حسام لطفي "الممثل القانوني لشركة صوت القاهرة" عن قيامه بإرسال إنذارا قضائيا لشركات الاتصالات والإنتاج الفني والرقابة على المصنفات الفنية، بإلتوقف عن صرف أى مستحقات مالية لشركات المنتج محسن جابر، نظير استغلال المصنفات الغنائية لكوكب الشرق أم كلثوم.

لطفي، قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"،:"تم إرسال الإنذار في ضوء الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية مؤخرا برفض دعاوي الشركة المنذر إليها "شركة المنتج محسن جابر" لفسخ التعاقد، والذي يؤكد أحقية شركة صوت القاهرة في استغلال المصنفات الغنائية لأم كلثوم، وطالبنا بالإنذار أيضا بتقديم كشوفات حسابية معتمدة لمعرفة ما تم تحقيقه من إيرادات مقابل استغلال الأغاني خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "وأشرنا بالإنذار إلى أن شركات المنتج محسن جابر، يحق لها الحصول فقط على نسبة الورثة".

وردا على ما أكده المنتج محسن جابر بالمستندات عن حصوله على تنازلات من ورثة أم كلثوم و الملحنين الراحلين رياض السنباطي و بليغ حمدى والشاعرين أحمد رامى و بيرم التونسى ، قال حسام لطفي: " الورثة لا يملكون التصرف في التسجيلات الصوتية التي أصبحت ملكا لصوت القاهرة، بموجب الحكم الأخير واجب النفاذ والذي لايمكن النقض عليه، ولهم الحق فقط في النسبة المئوية والمقدرة ب30 في المائة ونصف، وفقا لبنود العقد في 2010" .