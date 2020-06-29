فيديو| بعد إشارة السيسي لكلمته في "الاختيار".. أحمد العوضي يعبر عن سعادته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعاد الفنان أحمد العوضي، نشر مقطع فيديو، من كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ألقاها اليوم أثناء افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

ويقول السيسي في الفيديو "محدش يقدر يعمل حاجة لوحده مهما كان، لكن ربنا المستعان"، مضيفًا "لكن مش المستعان بتاعة مسلسل الاختيار"، في إشارة إلى الكلمة التي كان يرددها الإرهابي هشام عشماوي في "الاختيار"، والذي لعب دوره الفنان أحمد العوضي.

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وعلق العوضي "طيب انا كده بقى خلاص يا جماعة مش عاوز حاجة تاني.. الله المستعان".

جدير بالذكر أن الجزء الأول من "الاختيار" سيناريو وحوار باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، بطولة أمير كرارة، ويحكي سيرة الشهيد أحمد منسي، ومن المقرر تقديم جزء ثان من العمل في رمضان 2021، يكتبه هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، بطولة كريم عبدالعزيز.