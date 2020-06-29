محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أكدت أميرة، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، أن حالة والدتها ثابتة تمامًا ولا جديد فيها.
وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "مفيش أي جديد الحالة ثابتة تماما، وهي دي الكورونا بتاخد في العادي من سبعين لتمانين يوم، المهم الدعاء متنسهاش، الأهم تدعولها لانها لو هتقوم هتقوم بالدعاء".
وأضافت أميرة "احنا ثابتين لا حول ولا قوة لنا إلا به، هي مش حاسة متخدرة، بتقوم شوية وتنام شوية وخلاص".
وشددت أميرة أن والدتها في الوقت الذي كانت تتحدث إليها فيه، كانت دائما ما تقول لها "أي شخص يسأل عني وجهي له نصيحة ألا يخرج من بيته، وإذا كان مضطر يرتدي الكمامة".
جدير بالذكر أن الفنان رجاء الجداوي أصيبت بكورونا قبل أكثر من شهر تقريبا، ونقلت إلى مستشفى العزل في الإسماعيلية لتلقي العلاج وتتواجد حاليا على جهاز تنفس صناعي في العناية المركزة.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة رجاء الجداوي لـ"الخليج 365": حالتها ثابتة.. وهذه نصيحتها لكل من يسأل عنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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