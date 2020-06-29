فن ومشاهير

إليسا تحدد موعد نهائي لطرح ألبومها الجديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، عن استقرارها على موعد طرح ألبومها الغنائي الجديد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر.

ونشرت إليسا صورة لها من مقر شركة روتانا، معلقة "في مقر RotanaMusic وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية طرح ألبومي القادم. الألبوم سيصدر في عيد الأضحى".

وطرحت إليسا مؤخرًا، أغنية "قهوة الماضي"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي من ألحان محمد رحيم، كلمات سهام الشعشاع، توزيع كميل خوري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تحدد موعد نهائي لطرح ألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا