محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
كشفت الفنانة اللبنانية إليسا، عن استقرارها على موعد طرح ألبومها الغنائي الجديد، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر.
ونشرت إليسا صورة لها من مقر شركة روتانا، معلقة "في مقر RotanaMusic وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية طرح ألبومي القادم. الألبوم سيصدر في عيد الأضحى".
وطرحت إليسا مؤخرًا، أغنية "قهوة الماضي"، عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي من ألحان محمد رحيم، كلمات سهام الشعشاع، توزيع كميل خوري.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تحدد موعد نهائي لطرح ألبومها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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