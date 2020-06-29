إيهاب فهمي يتعاقد على "قبل الأربعين".. وانطلاق التصوير منتصف يوليو المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقد الفنان إيهاب فهمي على المشاركة في بطولة فيلم "قبل الأربعين"، ليصبح أخر المنضمين للعمل، والذي من المقرر انطلاق تصويره منتصف شهر يوليو المُقبل.

وأكد إيهاب في بيان صحفي صادر عن الشركة المنتجة، أن عندما عُرض عليه السيناريو، وتعرف على النجوم المشاركين، تحمس للمشاركة.

وتدور أحداث فيلم "قبل الأربعين" في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي، حول مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي.

جدير بالذكر أن فيلم "قبل الأربعين" يتضمن كوكبة ونخبة من النجوم، منهم: داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمي، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، سامي مغاوري، معتز هشام، لبني ونس، جميل برسوم وآخرين، وهو من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبره، ومدير تنفيذي محمد كامل، ومنتج فني هاني حليم، ومستشار إعلامي حسام صلاح، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.

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