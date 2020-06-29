فيديو| لقاء الخميسي تعلق على شائعة إصابة محمد عبدالمنصف بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

علقت الفنانة لقاء الخميسي، عبر مداخلة هاتفية، مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج التاسعة، على التليفزيون المصري، على قرار استئناف النشاط الرياضي، وعودة زوجها محمد عبدالمنصف، حارس مرمى نادي وادي دجلة للمشاركة في المباريات.

وقالت لقاء "قلتله من أسبوعين لو هترجعوا تلعبوا كورة تاني في الوضع اللي احنا فيه، هتروح تقعد في البيت التاني اللي في الدقي، والعب براحتك متجيش خالص، الواحد بيخاف على نفسه، وعلى أمي وأمه ووالده".

وتابعت تعليقـا على شائعة إصابته بفيروس كورونا المستجد "كانوا عملوا مسحة من أسبوع ورجعوا عملوا مسحة تاني، ونتيجتها كانت لسه مطلعتش وصحيت قبله يوم ظهور الإشاعة، لقيت كل الناس مكلماني سلامته وانتي جرالك حاجة، اتوترت وصحيته قلتله المسحة طلعت وانت مخبي علينا ولا إيه؟".

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وعادت لتؤكد أنها لا تشعر أن هذا التوقيت هو المناسب لاستئناف النشاط الرياضي "مش حاسة إن ده التوقيت الصح لاستئناف النشاط الرياضي حاسة يتمرنوا الأول اربعات من بعيد لأن بقالهم فترة مش بيتمرنوا وخايفة من الإصابات".

وعن فترة الحظر وكيف استغلوها، قالت "عبدالمنصف أبدع بيسقي الجنينة وهو بيحب الورد، وزرع شجرة برقوق ونعناع، أنا اللي عملت كيك لأول مرة في حياتي".

جدير بالذكر أن شائعة إصابة عبدالمنصف بفيروس كورونا ظهرت بسبب صفحة مزيفة تحمل اسمه على فيسبوك، وسرعان ما نفى هو وزوجته الشائعة.