برغم كورونا.. 8 أفلام يمكنها إنقاذ شباك تذاكر 2020

يبدو أن عام 2020 سوف يشهد انحدارًا قويًا وغير مسبوق في شباك التذاكر الأمريكي، إذ يتوقع كثير من الخبراء خسارة عالمية لصناعة السينما تقدر بـ 20 مليار دولار.

وعلى الرغم من نجاح منصات البث الإلكتروني في توفير بديل قوي لرواد السينما، فإن تجربة مشاهدة فيلم في دور العرض ما زالت أمرًا لا يمكن الاستغناء عنه.

ومع استمرار الأوضاع الفريدة التي يعيشها العالم حالياً، اضطر الكثير من شركات الإنتاج إلى تأجيل أفلامها إلى العام المقبل، فيما حافظ البعض الآخر على وعوده بطرح أفلام جيدة هذا العام.

موقع "وات كالتشر" الأمريكي، يستعرض في التقرير التالي، أبرز الأفلام الأجنبية التي تستطيع إنقاذ شباك التذاكر الأمريكي هذا العام.



1- The Conjuring: The Devil Made Me Do It (الشعوذة)





لا يوجد أفضل من فيلم رعب لإعادة الجمهور إلى السينمات من جديد.

تعتبر سلسلة "الشعوذة" من أفضل سلاسل الرعب في العصر الحديث، إذ تقترب إيراداتها من حاجز ملياري دولار.

من المتوقع طرح الفيلم في سبتمبر/أيلول، إلا أن تفاصيل حبكته ما زالت طي الكتمان.

2- Top Gun: Maverick (توب جان 2)

بالنظر إلى إيرادات سلسلة "المهمة المستحيلة"، سنجد أن الناس لا تمل من مشاهدة توم كروز يحاول إنقاذ العالم.

يصل الجزء الثاني من سلسلة "توب جان" إلى السينمات بعد 34 عامًا من طرح الجزء الأول.

يتضمن الجزء الثاني كافة عوامل نجاح الجزء الأول من مشاهد خطرة متقنة وحضور قوي لأبطال مخضرمين، إضافة إلى الاستعانة بممثلين جدد مثل مايلز تيلر.

3- Soul (الروح)

فيلم أنيميشن من إنتاج بيكسار، التي تشتهر أفلامها بتغليف قصص الأطفال بهالة إنسانية نبيلة.

حققت أفلام بيكسار إيرادات مهولة في الأعوام الأخيرة، وهو ما يعني أن فيلم "سول" الذي يطرح في نوفمبر/تشرين الثاني سوف يحافظ على نفس المنوال.

4- No Time To Die (لا وقت للموت)

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يتحمس الجمهور لمشاهدة أحدث أفلام سلسلة جيمس بوند، كونه يمثل نهاية مشاركة الممثل دانيال كريج بدور العميل 007.

يتناول الفيلم اعتزال جيمس بوند واستقراره مع عائلته في جزيرة نائية قبل أن يستعين به صديق لإنقاذ البشرية من عالم مجنون.

5- Black Widow (بلاك ويدو)

يمثل كل إصدار من شركة مارفل حدثاً جديدًا، يجتمع حوله كثير من محبي الأبطال الخارقين.

يركز فيلم "بلاك ويدو" على حياة البطلة الخارقة ناتاشا رومانوف في عالم الجاسوسية قبل انضمامها إلى فريق "أفنجرز".

6- Mulan (مولان)

نجحت استراتيجية ديزني في تحويل أفلام الأنيميشن الكلاسيكية إلى نسخ حية في در كثير من الأرباح عليها في السنوات الأخيرة.

فيلم "مولان" هو أحدث الأفلام التي حولتها ديزني إلى نسخة حية، تدور حول الفتاة الصينية مولان التي تتنكر في هيئة الرجال للانضمام إلى الجيش الصيني بدلاً من والدها العجوز.

7- Wonder Woman 1984 (وندر وومان)

حقق الجزء الأول من فيلم البطلة الخارقة "وندر وومان" 900 مليون دولار تقريبًا عند طرحه عام 2017.

ويتنظر الجمهور بفارغ الصبر مغامرات الأميرة ديانا من مملكة الامازون لاستعادة حقها الشرعي في العرش.

8- Tenet (عقيدة)

يستطيع المخرج كريستوفر نولان أن يروج لأفلامه بفضل اسمه فقط، نظرًا لإنتاجه أفلام كثيرة حققت نجاحًا باهرًا.

فيلم "عقيدة" هو أعلى أفلام "نولان" ميزانية، إذ تكلف 225 مليون دولار، ويدور الفيلم حول الجاسوسية والسفر عبر الزمن.