داليدا خليل في لفتة أمل رغم الظروف الصعبة في لبنان

تشاركت النجمة اللبنانية داليدا خليل مجموعة من الصور أثناء نزهة لها بين طبيعة لبنان الخلابة.

ونشرت داليدا باقة من الصور الجميلة لها، بالاضافة الى صورة للسيدة العذراء، وعلقت قائلة: “رغم كل الظروف الصعبة التي نمر بها ونعيشها لا زلت أجرب أن إبتسم وإقنع نفسي إن الوضع سيتحسن وكلني أمل ببلدي الحبيب لبنان… بلد الحرية والكرامة والعيش المشترك.. من مثلي؟”.

من جهة أخرى، تعرض شاشة LBCI الحلقات الاخيرة من مسلسل “سرّ” الذي يحقق نجاحًا مميزًا وتفاعلاً كبيرًا، والذي يجمعها مع عدد من النجوم منهم: بسام كويا، فادي ابراهيم، باسم مغنية، وسام حنا وغيرهم.