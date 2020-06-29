المطرب المغربي سعد لمجرد ينتهي من تسجيل أغنيته الجديدة "عدّى الكلام"

انتهى المطرب المغربي سعد لمجرد من تسجيل أحدث أغنياته التى سيطرحها قريبا على قناته الرسمية على "يوتيوب"، والتى تحمل اسم "عدى الكلام"، وهى صناعة مصرية خالصة فى من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع توما.

واحتفل النجمان محمد رمضان وسعد المجرد مؤخرا بتجاوز أغنييتهما "إنساي" الـ 250 مليون مشاهدة عبر قناة رمضان الرسمية على موقع "يوتيوب"، وذلك منذ طرحها فى عام 2019.

وتُعد أغنية "إنساى" أول تعاون يجمع بين "لمْعلم" و"الأسطورة"، وهى من كلمات وألحان سعد لمجرد، ويغنى فيها باللهجة المغربية، فيما يغنى رمضان باللهجة المصرية، وتم تصويرها تحت إشراف المخرج حسام الحسينى. وجسد الفنانان شخصيتى عاملين فى أحد المقاهى، ويتعرض رمضان للخيانة من حبيبته، ويحاول لمجرد مواساته، ويعثران على ثروة تغير مسار حياتهما؛ ويقدمان الأغنية معًا أمام ساحة برج إيفل فى باريس، وينتقلان بعدها إلى قصر فاخر ليعيشا حياة الرفاهية، ويتمكن رمضان من نسيان حبيبته.

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