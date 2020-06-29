راغب علامة يوجه رسالة قاسية للحكومة اللبنانية

عبر الفنان اللبناني راغب علامة عن أسفه للأوضاع المعيشية والإقتصادية في لبنان، مطالبا الحكومة اللبنانية بالاستقالة إن لم تستطع إنقاذ الوضع.

وقال "راغب" عبر حسابه على موقع التغريدات "تويتر": "‏مناظر الناس على أبواب الأفران مخجل ومؤلم ! إنقطاع المازوت عيب ! زيادة الأسعار وارتفاع قيمة الدولار بجنون معناه فشل هذه الحكومة ! الأشرف للحكومة أن تستقيل إذا لم تستطع إيقاف هذه المهزلة وهذا الإنهيار ! حتى ولو كان هذا الإنهيار هو عبء قديم ، لكن المطلوب قرارات للحلول لا للإنهيار !!".

يذكر أن راغب علامة طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحية ودعما للطاقم الطبي في مستشفى رفيق الحريري، والأجهزة الأمنية اللبنانية، والذين يتصدون لـ ‏تفشي فيروس الكورونا المستجد - كوفيد 19، وذلك من خلال قناته الرسمية على "اليوتيوب"، والأغنية من كلمات نزار فرنسيس وألحان جان ماري رياشي، والفيديو كليب من إخراج سامي صعب.

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