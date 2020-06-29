محمود الليثي يطرح «تقلان علينا» عبر اليوتيوب

طرح المطرب الشعبي، محمود الليثي، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "تقلان علينا"، وذلك عبر القناة الرسمية لـ"مزيكا" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وجميع المتاجر الإلكترونية.

وتعاون المطرب محمود الليثي في أغنية "تقلان علينا"مع كل من الشاعر الغنائي ملاك عادل، والموزع الموسيقي باسم منير، وميكس وماستر أحمد جودة، ووضع "الليثي" لحن الأغنية بنفسه.

وتقول كلمات الأغنية:

تقلان علينا اسم الله قولي بأمارة إيه

ما تحن يا سيدي يلا هو إحنا عملنا إيه

ده بلعناله الزلط عمل فينا الغلط

إحنا بلعنا الزلط عمل فينا الغلط

بقى يعيشهم علينا ويسبق بالغلط.

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