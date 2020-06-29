أشر يطرح أحدث أغنياته وجاستن بيبر يُؤيِّد السلام العالمي

القاهرة – لايف ستايل
طرح الفنان العالمي أشر أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم I Cry، وجاء ذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.
وعلق الفنان العالمي جاستن بيبر على الأغنية قائلًا: "أخي الكبير أشر منذ طرحه أغنية أنا أبكي، وفي الحقيقة الأغنية مذهلة.. سيتم التبرع بعائداتها إلى شركة دعم المبادرات المحلية لدعم الشركات المملوكة للسود".
يذكر أنّ الفنان العالمي أشر طرح مؤخرًا كليب بعنوان Don't Waste My Time، وشاركه في الكليب الفنانة العالمية إيلا ماي، كما كسر الكليب حاجز الـ11 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع "يوتيوب".
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