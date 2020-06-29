عبدالله بن عبدالعزيز يخوض أولى تجاربه السينمائية في مصر

انضم الفنان الخليجي الشاب عبدالله بن عبدالعزيز إلى فريق عمل فيلم "قبل الأربعين"، المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة ويشارك في بطولته كل من الفنانة داليا مصطفى، بسمة، محمد على رزق، معتز ‏هشام، لبنى ونس، جميل برسوم وآخرين، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج معتز حسام.



وتدور أحداث فيلم "قبل الأربعين" حول الرعب النفسي الذي يعتمد على مخاوف الشخصيات وعدم الإستقرار العاطفي لبناء التوتر وغيرها.



وتعد هذه هي التجربة الأولى لعبدالعزيز، في السينما المصرية حيث شارك في عدد من المسلسلات والأفلام الخليجية منها "النهاية، هامه، المخيم"، بالإضافة لعدد من المسلسلات الدرامية الخليجية حيث بدأ التمثيل منذ أن كان في سن السادسة.

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