نشر النجم محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهر خلاله برفقة النجم أحمد فهمي، حيث فاجأ جمهورهما، وقاما بتشغيل مقطع أغنية بصوت فهمي وكلماتها: فيها حاجة حلوة علقتني بيها وأنا مستقتل عليها.
ويعد هو التعاون الفني الأول بين النجمين محمد رمضان وأحمد فهمي، ومن المقرر أن يكشفا تفاصيل العمل قريبًا.
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كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان وأحمد فهمي في عمل فني للمرة الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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