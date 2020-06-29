محمد رمضان وأحمد فهمي في عمل فني للمرة الأولى

نشر النجم محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهر خلاله برفقة النجم أحمد فهمي، حيث فاجأ جمهورهما، وقاما بتشغيل مقطع أغنية بصوت فهمي وكلماتها: فيها حاجة حلوة علقتني بيها وأنا مستقتل عليها.

ويعد هو التعاون الفني الأول بين النجمين محمد رمضان وأحمد فهمي، ومن المقرر أن يكشفا تفاصيل العمل قريبًا.

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