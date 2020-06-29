كيتي بيري تُطلق أحدث كليباتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"

طرحت الفنانة العالمية كيتي بيري أحدث كليباتها، والذي يحمل اسم Daisies، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. يذكر أن الفنانة العالمية كيتي بيري طرحت مؤخرًا كليب بعنوان Never Worn White، كما كسر الكليب حاجز الـ30 مليون نسبة مشاهدة، وذلك منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. قد يهمك ايضا: حسين الجسمي يطرح أغنية "الحسّاس" عبر اليوتيوب محمد محيي يطرح "قلت أخونه" عبر يوتيوب

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