تعرف علي قرار مصطفي درويش بعد تعافيه من فيروس كورونا

كشف الفنان مصطفى درويش عن أول مكان سيقوم بزيارته خلال الفترة المقبلة، عقب تعافيه من فيروس كورونا، وإعلان الحكومة عن رفع الحظر وعودة الحياة لطبيعتها،.

ونشر صورة جديدة عبر حسابه على "إنستغرام، علّق عليها كاتباً: "أول زيارة ليا بعد رمضان والحظر بكرا لمقابر أمي في دمنهور أقرأ الفاتحة وأسلم عليها".

وتابع: "وبعد بكرا على إسكندرية بإذن الله آخد كابيتشينو من ستاربكس وأشربه على الكورنيش زي زمان وبعد كده انطلق بقى".

وكان مصطفى درويش أعلن قبل أيام عن سلبية المسحة الثالثة من فيروس كورونا الخاصة، ليصبح متعافى تماماً من المرض بعد مرور ما يقرب من ثلاثة أسابيع.

وظهر مصطفى في فيديو عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" ليحكي تجربته مع المرض والمراحل التي مر بها والدعم الذي تلقاه من أصدقائه وأقاربه وبعض المقربين من الوسط الفني.

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وأعلن أنه سيتبرع ببلازما الدم الخاص به لصالح مرضى الكورونا، وحث جميع المتعافين من الفيروس على التبرع من دون مقابل.

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