دنيا بطمة ترد على شائعة الخلاف مع زوجها بطريقة تعرضها للسخرية

نشر عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" فيديو سجلته الفنانة المغربية دنيا بطمة على إثر انتشار أخبار عن الخلافات بينها وبين زوجها المنتج محمد الترك.

وفي المقطع ظهر الأخير وهو يتجول مع ابنتهما غزل في أحد المتاجر المخصص لبيع ملابس الاطفال. وتبين أن أفراد الأسرة يقومون بشراء الملابس للطفل الجديد وبدا انهم يحرصون على اختيار تلك ذات اللون الوردي. ودفع هذا الكثير من المتابعين إلى الإشارة إلى أن الفنانة حامل بطفلة ورأوا أن هذا ينفي حقيقة الخلاف بينهما.

وفي المقابل ركزت بعض التعليقات على شكل المنتج مع الإشارة إلى أنه اكتسب الوزن الزائد. وسألوا في تعليقاتهم الساخرة: "من الحامل هو أم هي؟".

ويذكر أن أخباراً انتشرت مؤخراً وأفادت بحدوث خلاف بين الفنانة وزوجها وحكي عن حذف الأخيرة للصور التي تجمعهما. ويشار إلى أن أسرة دنيا ما زالت تعاني جراء حبس شقيقتها ابتسام على خلفية قضية حساب"حمزة مون بيبي" المثير للجدل.

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وفي هذا السياق وجهت عبر خاصية "ستوريز" رسالة إلى الأخيرة كتبت فيها: "أقحموا اسمك في شيء لا يعنيكٍ من الأساس وأدخلوا روحك مكاناً ليس من شأنك واسكتوا الظالمين بظلم المظلوم. أقسم لن يمر ظلمنا هذا مرور الكرام ولو بعد حين".

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