إبنة وائل كفوري تسرق الأضواء في أحدث ظهور

تداولت بعض الحسابات الناشطة على "إنستغرام" صورة لميشال إبنة الفنان اللبناني وائل كفوري. وعلى إثر هذا انطلقت موجة واسعة من التعليقات حيث ركز الكثير من المتابعين على درجة الشبه بينها وبين والدها.

ورأى بعض هؤلاء أنها تشبهه إلى حد كبير جداً فيما لفت آخرون إلى أنها ورثت بعض ملامح والدتها أنجيلا بشارة. وفي المقابل استرجع بعضهم قضية الطلاق معربين عن أسفهم ومتسائلين عن مصير الطفلة.

ويشار إلى أن المتابعين تذكروا الفنان اللبناني في بدياته من خلال فيديو تقرير نشر على حساب منصة "شاهد VIP " على تطبيق الصور والفيديوهات وظهر فيه النجم في مشاهد تعود إلى ما قبل 28 عاماً. واستعاد التقرير نجاحه في برنامج المواهب الشهير "استوديو الفن" في دورة العامين 1992-1993 حيث حاز الميدالية الذهبية مع حصوله على إشادة من أعضاء لجنة التحكيم.

ويذكر أن وائل أحيى مؤخراً حفلاً افتراضياً ضمن فعاليات حفلات الصيف "مكملين معاكم" التي تعرض على المنصة وقدم خلاله عدداً من أبرز أغنياته محققاً نسبة مشاهدة عالية.

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