تعرف علي تفاصيل أول ليلة لسما المصري في سجن النساء

أكد مصدر أمني من داخل سجن النساء بالقناطر أن الفنانة الاستعراضية سما المصري بعد سماعها الحكم عليها بالحبس ثلاث سنوات انهارت وبكت طول الطريق داخل عربة الترحيلات التي حملتها إلى محبسها في سجن النساء بمنطقة السجون بالقناطر.

وقال المصدر إن سما بمجرد دخولها السجن، خضعت للإجراءات الوقائية المتبعة داخل السجون والتي أقرتها الحكومة المصرية للوقاية من فيروس كورونا، وتم قياس درجة حرارتها، ومنحها ملابس جديدة، كما تم التنبيه عليها بعدم خلع الكمامة، وإيداعها أحد العنابر.

وأضاف أن أشقاء المتهمة حاولوا زيارتها إلا أن طلبهم قوبل بالرفض حيث كانوا متجمعين بالقرب من السجن لكن السلطات منعتهم من الاقتراب من سيارة الترحيلات التي كانت تقلها، وعندما لم يستطعوا التحدث معها تقدموا بطلب للزيارة وهو ما قوبل بالرفض لأنه ممنوع الزيارة قبل أسبوعين من دخول السجين إلى محبسه.

يذكر أن سما تواجه تهمة التحريض على نشر الفسق والفجور بسبب الفيديوهات التي كانت تبثها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

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